Хавбек "Богини" стал вариантом усиления каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

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Серьезные финансовые проблемы Барселоны заставляют тренерский штаб "блаугранас" искать возможности бесплатных подписаний. На де Рона обратили внимание, поскольку летом нидерландец станет свободным агентом.

Уже в январе Барса может начать с ним переговоры о заключении контракта, переход состоится в летнее трансферное окно, а бергамаски не получат за исполнителя ни цента. Компанию центрхаву Аталанты также могут составить центрбек Манчестер Сити Гарсия, полузащитник Ливерпуля Вейналдум и нападающий Лиона Депай.

В нынешнем сезоне Мартен де Рон провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Ранее он защищал цвета Мидлсбро, Херенвена и роттердамской Спарты.

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