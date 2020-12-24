Півзахисник Аталанти з Бергамо Мартен де Рон потрапив на радари клубів англійської Прем'єр-ліги.

Нідерландець потрапив до сфери зацікавлень Тоттенхема та Манчестер Сіті, повідомляє 90min.

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Обидва клуби розглядають варіант із підписанням де Рона в літнє трансферне вікно. Хавбек після сезону 2020/21 отримає статус вільного агента. Отже, вже в січні зацікавлені клуби можуть розпочати перемовини про підписання контракту з де Роном. Вихованець роттердамської Спарти має досвід виступів на Туманному Альбіоні, де захищав кольори Мідлсбро.

У нинішньому сезоні Мартен де Рон провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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