Де Пена заинтересовал Лацио, – СМИ

Лига Европы — 30 авг 929
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Вольфсбург думает, что Александрию возглавляет экс-тренер Динамо – курьез дня в реакции на жеребьевку ЛЕ
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Календарь Александрии в Лиге Европы – когда во Львов приедут команды из топ-чемпионатов и вернется ЯремчукЛига Европы — 30 авг 508
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Лига Европы 2019/20: календарь матчей ДинамоЛига Европы — 30 авг 781
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Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікендуМир — 30 авг 490
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Шахтер – Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов – пропуски реализуют в 4 этапаЛига чемпионов — 30 авг 288