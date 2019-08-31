Де Пена заинтересовал Лацио, – СМИ

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена попал в расширенный список возможных трансферов Лацио.

Римский Лацио рассматривает возможность подписания полузащитника Динамо Карлоса Де Пени, сообщает Tuttomercatoweb.

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Правда, уругваец, который имеет итальянское гражданство, попал только в расширенный список потенциальных приобретений "орлов".

Хавбек перебрался в Украину в апреле этого года в статусе свободного агента. В сезоне 2019/20 в 7 поединках отличился 1 голом и отдал 2 ассиста.

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