Самбрано может вернуться в Германию

Динамо может отдать защитника Карлоса Самбрано в один из немецких клубов. Также перуанцем интересуются в Турции.

Айнтрахт может вернуть своего бывшего защитника Карлоса Самбрано, сообщает Libero. На футболиста также претендует Майнц.

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Правда, источник отмечает, что финалист Копа Америка-2019 находится в шаге от перехода в турецкий Галатасарай. Кроме этого возможен переход в Бешикташ и возвращение в Базель.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих".

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