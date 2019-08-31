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Самбрано может вернуться в Германию

11:25 42 Читати українською
Самбрано может вернуться в Германию
Карлос Самбрано / ФК Динамо Киев

Динамо может отдать защитника Карлоса Самбрано в один из немецких клубов. Также перуанцем интересуются в Турции.

Айнтрахт может вернуть своего бывшего защитника Карлоса Самбрано, сообщает Libero. На футболиста также претендует Майнц.

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Правда, источник отмечает, что финалист Копа Америка-2019 находится в шаге от перехода в турецкий Галатасарай. Кроме этого возможен переход в Бешикташ и возвращение в Базель.

Самбрано перешел в Динамо зимой 2018 года и не сыграл ни одного официального матча за "бело-синих".

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