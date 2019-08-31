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Де Пена зацікавив Лаціо, – ЗМІ

11:51 348 Читать на русском
Де Пена зацікавив Лаціо, – ЗМІ
Карлос Де Пена / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена потрапив у розширений список можливих трансферів Лаціо.

Римський Лаціо розглядає можливість підписання півзахисника Динамо Карлоса Де Пени, повідомляє Tuttomercatoweb.

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Щоправда, уругваєць, який має італійське громадянство, потрапив лише у розширений список потенційних придбань "орлів".

Хавбек перебрався в Україну у квітні цього року в статусі вільного агента. У сезоні 2019/20 в 7 поєдинках відзначився 1 голом і віддав 2 асисти.

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