"Витинью – молодой футболист, который приехал из Бразилии, который ранее не покидал пределы своей страны. Он должен адаптироваться к новым реалиям. Бразильцам непросто в Украине, здесь совсем другой футбол.

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Витинью невероятно талантливый и у меня нет сомнений, что после того как он адаптируется, он блестяще откроется в Динамо. Я вижу, что он профессионал и у него большон желание к обучению. Я ему помогаю в адаптации. Я здесь 2,5 года и реально могу помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Это пойдет на пользу и ему, и Динамо", – цитирует Де Пену FanDay.

Напомним, в августе Динамо приобрело Витинью за 6 млн евро в Атлетико Паранаэнсе.

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