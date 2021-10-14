"Вітінью – молодий футболіст, який приїхав з Бразилії, який раніше не залишав межі своєї країни. Він повинен адаптуватися до нових реалій. Бразильцям непросто в Україні, тут зовсім інший футбол.

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Вітінью неймовірно талановитий і у мене немає сумнівів, що після того як він адаптується, він блискуче розкриється в Динамо. Я бачу, що він професіонал і у нього невгамовне бажання до навчання. Я йому допомагаю в адаптації. Я тут 2,5 роки і реально можу допомогти йому адаптуватися якнайшвидше. Це піде на користь і йому, і Динамо", – цитує Де Пену FanDay.

Нагадаємо, у серпні Динамо придбало Вітінью за 6 млн євро у Атлетіко Паранаенсе.

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