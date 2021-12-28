Полузащитник Динамо Карлос Де Пена имеет дополнительный повод для радости во время отпуска.

Уругваец в Instagram поделился приятной новостью – он впервые стал отцом.

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Жена подарила Де Пене сына, которого назвали Хуан Круз. Легионер Динамо получил многочисленные поздравления, в том числе и от хавбека Шахтера Алана Патрика.

Добавим, что Де Пена провел 19 матчей в текущем сезоне, отличился 5 голами и 4 ассистами.

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