Де Пена впервые стал отцом – звезда Шахтера поздравил принципиального соперника
19:11 - Читати українською
Полузащитник Динамо Карлос Де Пена имеет дополнительный повод для радости во время отпуска.
Уругваец в Instagram поделился приятной новостью – он впервые стал отцом.
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Жена подарила Де Пене сына, которого назвали Хуан Круз. Легионер Динамо получил многочисленные поздравления, в том числе и от хавбека Шахтера Алана Патрика.
Добавим, что Де Пена провел 19 матчей в текущем сезоне, отличился 5 голами и 4 ассистами.
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