Де Пена вперше став батьком – зірка Шахтаря привітав принципового суперника
19:11 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Карлос Де Пена має додатковий привід для радощів під час відпустки.
Уругваєць в Instagram поділився приємною новиною – він вперше став батьком.
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Дружина подарувала Де Пені сина, якого назвали Хуан Круз. Легіонер Динамо отримав численні привітання, зокрема і від хавбека Шахтаря Алана Патріка.
Додамо, що Де Пена провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився 5 голами та 4 асистами.
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