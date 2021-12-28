Півзахисник Динамо Карлос Де Пена має додатковий привід для радощів під час відпустки.

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Дружина подарувала Де Пені сина, якого назвали Хуан Круз. Легіонер Динамо отримав численні привітання, зокрема і від хавбека Шахтаря Алана Патріка.

Додамо, що Де Пена провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився 5 голами та 4 асистами.

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