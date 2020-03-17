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Де Пена присоединился к всемирному челленджу – игрок эффектно завершил жонглирование туалетной бумагой

08:00 69 Читати українською
Де Пена присоединился к всемирному челленджу – игрок эффектно завершил жонглирование туалетной бумагой
Карлос Де Пена / фото: А. Лукацкий

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена присоединился к популярному челленджу, направленного на борьбу с коронавирусом.

Де Пена присоединился к всемирному Stayathomechallenge, чем поделился в своем Instagram.

Лунин принял участие во всемирно известном челендже – голкипер передал эстафету звездам Реала и Шахтера

Правила челленджа немного изменились: раньше игроки оригинально демонстрировали, как они моют руки. Теперь футболисты должны набивать туалетную бумагу и передавать эстафету. В Испании к челленджу присоединились уже несколько игроков местных чемпионатов, в том числе и Андрей Лунин.

Теперь очередь дошла до хавбека киевлян Карлоса Де Пены. Уругваец понабивал рулон бумаги, после чего пробил с лету, поставив эффектную точку.

Добавим, что Де Пена провел в составе Динамо 27 поединков в текущем сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами.

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