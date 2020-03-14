Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов

Коронавирус мощно ударил по футбольному сезону. Почти все европейские лиги заморозили, однако в некоторых странах все равно играют.

Только Украина, Турция, Сербия, Венгрия, Беларусь, Казахстан и Россия пока продолжают свои национальные футбольные соревнования среди стран-членов УЕФА.

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Сейчас из-за пандемии коронавируса уже остановили чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Шотландии, Дании, Австрии, Швейцарии, Греции, Ирландии, Уэльса, Северной Ирландии, Кипра, Люксембурга, Израиля, а также розыгрыши Кубков Швеции и Финляндии. Без футбола остались в Андорре и Сан-Марино, на Фарерских островах и на Мальте.

В Восточной Европе на паузе чемпионаты Чехии, Словакии, Польши, Хорватии, Словении, Румынии, Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории, Албании, Косово. Не играют уже также в Азербайджане, Армении и Грузии.

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В западном полушарии еще продолжаются футбольные соревнования в Аргентине, Бразилии, Боливии, Мексике, Чили, Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале. Зато остановили чемпионаты США, Колумбии, Эквадора, Парагвая, Перу, Уругвая, Венесуэлы и Сальвадора.

В Азии уже с конца февраля не играют в чемпионатах Японии, Ирана и Таиланда, приостановлены соревнования в Гонконге и Ираке, так и не началось первенство в Южной Корее. Продолжают играть в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии, Узбекистане, Индии, Сингапуре, Индонезии, Малайзии.

Пока продолжаются чемпионаты Австралии и Новой Зеландии.

Среди стран Северной Африки продолжается первенство Алжира, остановлены соревнования в Египте и Тунисе.

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