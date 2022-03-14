Вингер Динамо Карлос Де Пена, как и большинство легионеров киевлян, находится в поисках временного трудоустройства.

Насьональ Монтевидео, ранее предоставивший возможность 30-летнему уругвайцу тренироваться, начал с ним переговоры, информирует Suramérica Football Club.

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Решение снова подписать Де Пену его родной клуб принял после постановления ФИФА, согласно которому контракты всех легионеров из чемпионата Украины приостановлены к лету. Это значит, что Карлос может свободно искать команду на период войны.

Добавим, что в текущем сезоне Де Пена провел за Динамо 23 матча, отличившись двумя голами и четырьмя ассистами. Контракт хавбека с киевлянами рассчитан до конца 2022 года.

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