Вінгер Динамо Карлос Де Пена, як і більшість легіонерів киян, перебуває у пошуках тимчасового працевлаштування.

Насьйональ Монтевідео, який раніше надав можливість 30-річному уругвайцеві тренуватись, розпочав з ним перемовини, інформує Suramérica Football Club.

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Рішення знову підписати Де Пену його рідний клуб ухвалив після постанови ФІФА, згідно з якою контракти усіх легіонерів з чемпіонату України призупинені до літа. Це означає, що Карлос може вільно шукати собі команду на період війни.

Додамо, що поточного сезону Де Пена провів за Динамо 23 матчі, відзначившись двома голами та чотирма асистами. Контракт хавбека з киянами розрахований до кінця 2022 року.

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