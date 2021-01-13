Уругвайский легионер Динамо Карлос Де Пена наконец прибыл в Киев и принял участие в сегодняшней тренировке "бело-синих", сообщает официальный сайт киевлян.

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Из-за карантина в Уругвае и переноса нескольких рейсов Карлос добрался до столицы Украины позже других одноклубников. Футболист стартовал из Монтевидео около полудня: прибыв в Сан-Паулу он вылетел во Франкфурт, где его ждала длительная стыковка и потом 2,5 часа полета в Киев. В общем, на дорогу в Киев игрок потратил 32 часа 40 минут.

Напомним, Де Пена проводил отпуск на родине, где у него родился сын – Хуан Крус. Прошлый 2020-й год стал самым результативным в карьере уругвайца – Карлос забил за Динамо 9 голов в различных турнирах (в УПЛ, Суперкубке Украины, квалификации Лиги чемпионов и групповом этапе ЛЧ).

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