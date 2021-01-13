Півзахисник "біло-синіх" Карлос Де Пена вже приступив до тренувань зі своїми одноклубниками.

Уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена нарешті прибув до Києва і взяв участь у сьогоднішньому тренуванні "біло-синіх", повідомляє офіційний сайт киян.

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Через карантин в Уругваї та перенесення кількох рейсів Карлос дістався до столиці України пізніше за інших одноклубників. Футболіст стартував з Монтевідео близько полудня: прибувши до Сан-Паулу він вилетів до Франкфурта, де його чекало тривале стикування і потім 2,5 години польоту до Києва. Загалом, на дорогу до Києва гравець витратив 32 години 40 хвилин.

Нагадаємо, Де Пена проводив відпустку на батьківщині, де у нього народився син – Хуан Крус. Минулий 2020-й рік став найрезультативнішим у кар'єрі уругвайця – Карлос забив за Динамо 9 голів у різних турнірах (в УПЛ, Суперкубку України, кваліфікації Ліги чемпіонів та груповому етапі ЛЧ).

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