"Я в Динамо уже четвертый сезон и мне очень хочется выиграть чемпионат Украины. Это глобальная задача, решение которой заключается в правильной подготовке к каждому следующему матчу.

Динамо подтвердило неутешительные новости по молодому защитнику – до конца сезона он не сыграет

Мы должны успешно идти от соперника к сопернику, а под руководством такого тренера, как Мирча Луческу, это выполнимо. В каждом отдельном матче мы должны доказывать свои чемпионские амбиции и заслужить этот титул.

Как далеко мы пройдем в Лиге Европы? Наши мысли и полная концентрация на Брюгге, мы не думаем о том, как и что может быть дальше. Брюгге – это сильный соперник, сбалансированная и организованная команда. Мы должны сосредоточиться на нем, а что будет дальше – зависит от качества нашей игры", – цитирует Кендзёру официальный сайт Динамо.

Напомним, на зимнюю паузу подопечные Мирчи Луческу ушли на первой строчке турнирной таблицы УПЛ, опережая Шахтер на одно очко. Кроме того, киевляне сумели пробиться в 1/16 финала Лиги Европы, где померяются силами с бельгийским Брюгге.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі