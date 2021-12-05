"Горжусь быть первым уругвайцем в таком большом клубе и тем более достичь отметки в 100 матчей в футболке этой команды.

Верес – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор матча

Сосредоточены на следующем матче и завоевании титулов", – написал Де Пена на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче с Вересом Карлос появился на поле на 86-й минуте, заменив Вербича. Всего в текущем сезоне уругваец провел за Динамо 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Его контракт с "бело-синими" действует до 31 декабря 2022 года.

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