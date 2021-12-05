Півзахисник Карлос Де Пена поділився емоціями від виступів за київську команду.

"Пишаюсь бути першим уругвайцем у такому великому клубі і тим більше досягти позначки у 100 матчів у футболці цієї команди.

Верес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Зосереджені на наступному матчі та завоюванні титулів", – написав Де Пена на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у матчі з Вересом Карлос з'явився на полі на 86-й хвилині, замінивши Вербіча. Загалом у поточному сезоні уругваєць провів за Динамо 21 матч у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі. Його контракт з "біло-синіми" чинний до 31 грудня 2022 року.

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