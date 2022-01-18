Футболисты Динамо будут проводить зимний сбор в солнечной Испании.

Динамо подтвердило коронавирус у трех игроков и сообщило новости из лазарета

Полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена уже оценил апартаменты, в которых будет проживать в ближайшие две недели. Уругваец в Instagram опубликовал рум-тур своего номера, с которого открывается отличный вид.

Уже сегодня, 18 января, киевляне проведут две полноценные тренировки. Первый сбор Динамо завершится 27 января.

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