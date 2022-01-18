Делегація київського клубу вже прибула на зимовий збір.

Футболісти Динамо проводитимуть зимовий збір у сонячній Іспанії.

Динамо підтвердило коронавірус у трьох гравців і повідомило новини з лазарету

Півзахисник "біло-синіх" Карлос Де Пена вже оцінив апартаменти, в яких проживатиме найближчі два тижні. Уругваєць в Instagram опублікував рум-тур свого номера, з якого відкривається чудовий вигляд.

Вже сьогодні, 18 січня, кияни проведуть два повноцінні тренування. Перший збір Динамо завершиться 27 січня.

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