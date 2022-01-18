Де Пена похизувався розкішним номером на зборах Динамо в Іспанії
07:30 - Читать на русском
Делегація київського клубу вже прибула на зимовий збір.
Футболісти Динамо проводитимуть зимовий збір у сонячній Іспанії.
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Півзахисник "біло-синіх" Карлос Де Пена вже оцінив апартаменти, в яких проживатиме найближчі два тижні. Уругваєць в Instagram опублікував рум-тур свого номера, з якого відкривається чудовий вигляд.
Вже сьогодні, 18 січня, кияни проведуть два повноцінні тренування. Перший збір Динамо завершиться 27 січня.
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