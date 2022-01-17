Динамо подтвердило коронавирус у трех игроков и сообщило новости из лазарета
У киевлян в начале зимы уже несколько игроков в лазарете. Причины довольно разные.
Александр Караваев, Илья Забарный и Илья Шкурин сдали положительные тесты на коронавирус перед вылетом на сбор, сообщает сайт Динамо.
Динамо прибыло на первый тренировочный сбор в Испанию
Карлос де Пена переболел COVID-19 во время отпуска на родине, а потому работает по индивидуальной программе. Отдельно занимается и Артем Беседин, восстанавливающийся от травмы, полученной еще на Евро-2020. Денис Попов продолжает реабилитацию после травмы колена и на несколько дней отправился в Бельгию, где пройдет курс восстановления.
Напомним, киевляне сегодня начали испанский сбор, он продлится 10 дней. Команда Мирчи Луческу проведет 4 спарринга.
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