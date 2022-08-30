Интернасьонал без проблем набрал очередные очки в чемпионате Бразилии. Бывшие звезды УПЛ приобщились к разгрому.

Чемпионат Бразилии, 24 тур

Интернасьонал – Жувентуде – 4:0

Голы: Джонни, 38, 48, Вандерсон, 45+5, Эденилсон, 90+2 (пен)

Нереализованный пенальти: Де Пена, 45+5

Бразильский Интер дома легко разобрался с Жувентуде – аутсайдером чемпионата. В поединке приняли участие четверо бывших представителей УПЛ. Карлос Де Пена и Витао вышли в старте Интернасьоналя, а Тайсон с Аланом Патриком появились во втором тайме.

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Счет в конце первой 45-минутки открыл Джонни, воспользовавшись навесом Де Пены с углового. Экс-легионер Динамо мог забить и сам, но не реализовал пенальти перед свистком на перерыв. Голкипер отразил удар уругвайца, однако Вандерсон был первым на добивании.

После перерыва хозяева забили еще дважды, а гол Витао отменил VAR из-за игры рукой. В итоге 4:0. Уверенная победа позволила Интернасьоналу сохранить 5 место турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет 8 очков. Жувентуде продолжает оставаться на последней позиции.