Інтернасьйонал без проблем набрав чергові очки в чемпіонаті Бразилії. Колишні зірки УПЛ долучилися до розгрому.

Чемпіонат Бразилії, 24 тур

Інтернасьйонал – Жувентуде – 4:0

Голи: Джонні, 38, 48, Вандерсон, 45+5, Еденілсон, 90+2 (пен)

Нереалізований пенальті: Де Пена, 45+5

Бразильський Інтер вдома легко розібрався з Жувентуде – аутсайдером чемпіонату. У поєдинку взяли участь четверо колишніх представників УПЛ. Карлос Де Пена і Вітао вийшли у старті Інтернасьйоналя, а Тайсон з Аланом Патріком з'явилися в другому таймі.

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Рахунок наприкінці першої 45-хвилинки відкрив Джонні, скориставшись навісом Де Пени з кутового. Екс-легіонер Динамо міг забити й сам, але не реалізував пенальті перед свистком на перерву. Голкіпер відбив удар уругвайця, проте Вандерсон був першим на добиванні.

По перерві господарі забили ще двічі, а гол Вітао скасував VAR через гру рукою. У підсумку, 4:0. Впевнена перемога дозволила Інтернасьйоналу зберегти 5 місце турнірної таблиці. Відставання від лідера складає 8 очок. Жувентуде продовжує залишатися на останній позиції.