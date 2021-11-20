"Это был хороший матч как для нас, так и для Черноморца. У них много молодых и талантливых игроков. Многие из них – наши одноклубники, выступающие там в аренде. Рад, что они там учатся и набираются опыта. Сыграть против них было интересно.

Дубли Витиньо и Буяльского и дебютный гол Кулача в видеообзоре матча Черноморец – Динамо – 1:6

Для нас важен каждый матч, всегда хотим брать максимальный результат – это поможет морально подготовиться к Баварии, с которой сыграем 23 ноября", – поделился Де Пена в комментарии Футбол News.

Добавим, что в составе Черноморца выступает большое количество игроков Динамо. Вчера одесситы были разбиты "бело-синими" со сокрушительным счетом 1:6.

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