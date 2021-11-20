"Це був хороший матч як для нас, так і для Чорноморця. У них багато молодих та талановитих гравців. Багато хто з них – наші одноклубники, які виступають там в оренді. Радий, що вони там навчаються та набираються досвіду. Зіграти проти них було цікаво.

Дублі Вітінью і Буяльського та дебютний гол Кулача у відеоогляді матчу Чорноморець – Динамо – 1:6

Для нас важливий кожен матч, завжди хочемо брати максимальний результат – це допоможе морально підготуватися до Баварії, з якою зіграємо 23 листопада", – поділився Де Пена у коментарі Футбол News.

Додамо, що у складі Чорноморця виступає чимала кількість гравців Динамо. Вчора одесити були розбиті "біло-синіми" з нищівним рахунком 1:6.

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