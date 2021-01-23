Как известно, недавно к полузащитнику Динамо проявлял предметный интерес представитель МЛС Сан-Хосе. Однако, после разговора с Игорем Суркисом уругваец решил остаться в клубе и полетел на зимние сборы в ОАЭ вместе с командой Луческу.

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Одной из причин, которая убедила Де Пену не настаивать на своем трансфере стало повышение зарплаты хавбеку, сообщил журналист Владимир Зверов в программе ПРОФУТБОЛ Digital.

Контракт 28-летнего футболиста с Динамо действует до конца 2021 года, поэтому летом вопрос о будущем уругвайца будет опять подниматься. И тут на арену снова выйдут португальский клубы, которые уже сейчас активно интересуются Де Пеной.

Напомним, в текущем сезоне уругваец провел за Динамо 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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