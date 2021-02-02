Хавбек "біло-синіх" потрапив на радари Бока Хуніорс, повідомляє ATR Deportes. Потенційний перехід вже нібито схвалений головним тренером Мігелем Руссо.

Де Пена зацікавив португальські клуби

Зокрема, наставник аргентинців, який є співвітчизником Де Пени, готовий поборотись за півзахисника влітку 2021-го. Зауважимо, що контракт Карлоса з Динамо завершується у грудні цього року.

У поточному сезоні уругваєць провів за Динамо 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро.

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