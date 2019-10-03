Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Швейцарский Лугано примет киевское Динамо во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Лугано – Динамо

3 октября, 22:00, Санкт-Галлен, Кибунпарк

Гланый арбитр: Карим Абед (Франция)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Киевское Динамо прибыло в Швейцарию в статусе фаворита группы, да еще и с желанием продолжить победную серию, которая уже насчитывает 4 матча. Алексей Михайличенко после неудачного старта, похоже, нашел общий язык с командой и готов выполнять поставленные перед ним руководством клуба задачи. Первая цель осенью – без проблем пройти групповой этап Лиги Европы и обеспечить "бело-синим" еврокубковую весну.

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Первый шаг к цели "динамовцы" сделали 2 недели назад, переиграв дома шведский Мальме. Теперь пришла очередь Лугано. Даже с учетом кадровой ситуации (потеря на длительный период основного центрбека Бурды), киевляне обязаны наказывать швейцарских "бьянконери" на выезде. Хотя бы за длинный язык их президента, недовольного попаданием в группу с Динамо в Лиге Европы. Мол, хотелось ему в соперники более именитого оппонента.

После неожиданной "бронзы" в прошлом сезоне нынешнюю кампанию Лугано начал неудачно. Тичинцы в девяти турах одержали лишь одну победу и трижды сыграли вничью, а потому находятся на предпоследней строчке в турнирной таблице. Под главным тренером Фабио Челестини уже зашаталось кресло, а поражение от Динамо может отправить его на биржу труда.

Лугано – Динамо: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Уже исходя из турнирного положения Лугано понятно, что "бьянконери" далеко не безгрешны в оборонительных действиях. И действительно, у швейцарцев слабые фланги, они теряются под активным прессингом соперника и оставляют много пространства для забеганий оппонентов. Этими проблемами в игре подопечных Челестини украинский гранд обязан воспользоваться. Давление и концентрация с первых минут станут залогом успеха Динамо на берегах реки Штайнах.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сульмони – Бурда, Кадири, Дуэлунд

Под вопросом: Мачек, Човило (оба – Лугано)

Лугано – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Специалисты компании Marathon Bet считают киевлян фаворитами противостояния – победа Динамо оценивается в 2,15. Тогда как коэффициент на победу Лугано составляет 3,78. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш ровно в 3,38 раза.

Также по мнению конторы, ни одной из команд не удастся одержать крупную победу. Выигрыш Динамо либо Лугано с преимуществом в один мяч наиболее вероятен – 2,25. Победа одного из соперников с разницей в 2 гола оценивается баллом 4,20. Коэффициент на победу в три мяча – 8,70.

Ориентировочные составы на матч Лугано – Динамо

Лугано: Бауманн – Элож, Кечкеш, Марич, Дапрела – Лаванши, Кустодио, Саббатини, Вечеи – Карлиньос, Холендер

Динамо: Бойко – Кендзёра, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Цыганков, Вербич, Де Пена – Беседин

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Киевское Динамо является безусловным фаворитом квартета B во втором по рангу еврокубке. Такой статус обязывает "бело-синих" оформить выход в плей-офф Лиги Европы досрочно. Для этого нужно побеждать в Швейцарии. Результаты последних поединков и качество игры киевлян внушает болельщикам сдержанный оптимизм. Из швейцарского вояжа ребята Алексея Михайличенко должны вернуться на щите. А концентрация в течение 90 минут и адекватная оценка соперника станет залогом итогового успеха Динамо.

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