Де Пена вспомнил первый выезд с киевским Динамо и знакомство с украинскими дорогами

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал, как ездил с командой в Мариуполь и был шокирован украинскими дорогами.

"Это был мой первый выезд с киевским Динамо. Он был очень сложный. Мы летели час в Запорожье, затем оттуда 4,5 часа ехали автобусом в Мариуполь по убитой дороге.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Помню, у меня был с собой Айпад, и я пытался смотреть сериал. Именно пытался, так как у меня не получалось, потому что автобус все время трясло, словно вертолет. Я был шокирован, честное слово! Спрашивал у ребят: "Что происходит?!". Это был новый опыт для меня, да и первая поездка с парнями, мы узнали друг друга получше", – цитирует Де Пену Sport Arena.

Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо