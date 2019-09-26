toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАРИУПОЛЬ - ДИНАМО КИЕВ КУБОК УКРАИНЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Де Пена вспомнил первый выезд с киевским Динамо и знакомство с украинскими дорогами

15:59 132 Читати українською
Де Пена вспомнил первый выезд с киевским Динамо и знакомство с украинскими дорогами
Карлос Де Пена / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал, как ездил с командой в Мариуполь и был шокирован украинскими дорогами.

 
Беньямин Вербич 90+2’
90+2’ Беньямин Вербич

"Это был мой первый выезд с киевским Динамо. Он был очень сложный. Мы летели час в Запорожье, затем оттуда 4,5 часа ехали автобусом в Мариуполь по убитой дороге.

Спасительный гол Вербича в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 0:1

Помню, у меня был с собой Айпад, и я пытался смотреть сериал. Именно пытался, так как у меня не получалось, потому что автобус все время трясло, словно вертолет. Я был шокирован, честное слово! Спрашивал у ребят: "Что происходит?!". Это был новый опыт для меня, да и первая поездка с парнями, мы узнали друг друга получше", – цитирует Де Пену Sport Arena.

Мариуполь – Динамо: очень трудная победа киевлян, эксперименты Михайличенко на грани провала, Худжамов не повторил чудо

blog_ava
Мариуполь – Динамо: Караваев обвинил азовцев в несоблюдении регламента
08:00
602
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь - Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Мариуполь Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
42
мин
Эйбар
20:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук