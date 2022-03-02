Уругвайський півзахисник Динамо Карлос Де Пена залишився дуже наляканий побаченим у нашій державі після нападу Росії.

"Я не збираюсь повертатися до України. У поїзді ми їхали з 4-річною дівчинкою, яка була з нами приблизно 14-15 годин, а згодом, на жаль, дізналися, що вона померла.

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Це речі, які змушують замислитись того, хто є батьком, це важко", – цитує Де Пену Libero.

Нагадаємо, уругваєць покидав Україну разом з бразильськими легіонерами Динамо та Шахтаря і завдячує своєму поверненню на батьківщину Жуніору Мораєсу, який максимально допомагав йому якнайшвидше залишити нашу державу.

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