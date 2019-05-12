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Де Пена: Динамо – большой клуб и должно выигрывать в каждой встрече

12 мая 00:52 98 Читати українською
Де Пена: Динамо – большой клуб и должно выигрывать в каждой встрече
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями после матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против Зари.

11’ Назарий Русин
 
Силас 90+1’
11’ Назарий Русин
90+1’ Силас

"Думаю, мы сделали все для того, чтобы победить и мы заслуживали победить. Но это футбол, лично я не согласен с решением арбитра относительно фола в конце встречи. Однако рефери приняла такое решение и соперник сумел забить, сравняв счет. Мы не достигли того результата, к которому стремились.

Шикарный гол Силаса в дополнительное время, который лишил киевлян победы, в видеообзоре матча Динамо – Заря – 1:1

Мы должны быть профессионалами, у нас впереди еще четыре матча. Нам нужно работать и постараться все их выиграть. Мы – большой клуб и должны выигрывать в каждой встрече. Повторюсь, нам нужно тяжело работать и постараться набрать максимальное количество очков в последних поединках.

Да, я уже чувствую себя уверенно, прекрасно понимаю партнеров. Меня очень хорошо и приняли в команде, чувствую прекрасную атмосферу в клубе. Я очень доволен командой, городом. Конечно, когда ты себя чувствуешь хорошо, то играешь только лучше", – цитирует Де Пену Dynamo.kiev.ua.

Динамо – Заря: Русин разочаровал расточительством, желания Цыганкова мало, Силас эффектно зафиксировал нелогичную ничью

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Динамо Киев Динамо Киев Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо Киев - Заря
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