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Де Пена: Динамо – великий клуб і повинне вигравати у кожній зустрічі

12 травня 00:52 234 Читать на русском
Де Пена: Динамо – великий клуб і повинне вигравати у кожній зустрічі
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями після матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі.

11’ Назарій Русин
 
Сілас 90+1’
11’ Назарій Русин
90+1’ Сілас

"Думаю, ми зробили все для того, щоб перемогти і ми заслуговували перемогти. Але це футбол, особисто я не згоден з рішенням арбітра щодо фолу в кінці зустрічі. Однак рефері прийняла таке рішення і суперник зумів забити, зрівнявши рахунок. Ми не досягли того результату, до якого прагнули.

Шикарний гол Сіласа зі штрафного в додатковий час, який позбавив киян перемоги, у відеоогляді матчу Динамо – Зоря – 1:1

Ми повинні бути професіоналами, у нас попереду ще чотири матчі. Нам потрібно працювати і постаратися всі їх виграти. Ми – великий клуб і повинні вигравати в кожній зустрічі. Повторюся, нам потрібно важко працювати і постаратися набрати максимальну кількість очок в останніх поєдинках.

Так, я вже відчуваю себе впевнено, чудово розумію партнерів. Мене дуже добрео прийняли в команді, відчуваю прекрасну атмосферу в клубі. Я дуже задоволений командою, містом. Звичайно, коли ти себе почуваєш добре, то граєш тільки краще", – цитує Де Пену Dynamo.kiev.ua.

Динамо – Зоря: Русин розчарував марнотратством, бажання Циганкова замало, а Сілас ефектно зафіксував нелогічну нічию

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Динамо Динамо Карлос Де Пена Карлос Де Пена Динамо - Зоря
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