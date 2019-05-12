Де Пена: Динамо – великий клуб і повинне вигравати у кожній зустрічі

Півзахисник Динамо Карлос Де Пена поділився враженнями після матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі.

"Думаю, ми зробили все для того, щоб перемогти і ми заслуговували перемогти. Але це футбол, особисто я не згоден з рішенням арбітра щодо фолу в кінці зустрічі. Однак рефері прийняла таке рішення і суперник зумів забити, зрівнявши рахунок. Ми не досягли того результату, до якого прагнули.

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Ми повинні бути професіоналами, у нас попереду ще чотири матчі. Нам потрібно працювати і постаратися всі їх виграти. Ми – великий клуб і повинні вигравати в кожній зустрічі. Повторюся, нам потрібно важко працювати і постаратися набрати максимальну кількість очок в останніх поєдинках.

Так, я вже відчуваю себе впевнено, чудово розумію партнерів. Мене дуже добрео прийняли в команді, відчуваю прекрасну атмосферу в клубі. Я дуже задоволений командою, містом. Звичайно, коли ти себе почуваєш добре, то граєш тільки краще", – цитує Де Пену Dynamo.kiev.ua.

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