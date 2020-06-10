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Де Пена: Переход в Динамо стал для меня перерождением

18:58 41 Читати українською
Де Пена: Переход в Динамо стал для меня перерождением
Карлос Де Пена / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена признался, как трансфер в киевский клуб повлиял на его карьеру.

"Я переходил в Динамо после не очень хорошего года в Насьонале. Я играл достаточно много, но не показывал того, чего ожидал или от ждали меня.

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Переезд в Киев стал для меня перерождением, я получил то признание, в котором нуждался. Также 100% я стал лучше физически, более зрелым. Я чувствую, что за прошлый год я многому научился", – сказал Де Пена в комментарии ESPN Deportes.

Добавим, что контракт 28-летнего уругвайца с киевским клубом рассчитан до конца 2021 года. В нынешнем сезоне Где Пена провел в составе Динамо 27 поединков, отметившись 6 голами и 4 ассистами.

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