"В среду, 23 февраля, президент клуба заверил команду, а особенно иностранцев, что ситуация в столице под контролем. Что ничего не будет, что он даже говорил с президентом страны, поэтому мы можем быть спокойны, потому что ничего не произойдет. Но, честно говоря, я так не думал.

"Возвращаться домой не вариант – там все еще опасно": украинский легионер – о дальнейшей карьере в Европе

Помню, как проснулся в 4 утра от звуков двух самолетов над моим домом. Потом раздался звук взрыва, но не знаю, близко ли это было от меня или далеко, но я почувствовал его. Я сразу встретился со своими бразильскими одноклубниками, потому что мы жили в одном районе, даже с некоторыми игроками Шахтера, и мы поехали в одну из гостиниц города.

Мы провели три ночи в подземной квартире, своеобразном бункере, с неуверенностью, со страхом, не зная, что случится, и пытаясь передать душевное спокойствие нашим семьям, когда у нас самих его не было. Мы контактировали с посольствами, которые предлагали нам возможные варианты выезда, но у нас была группа из 50 человек вместе с детьми, поэтому сам процесс был не таким простым.

Со станции, которая была в 15 минутах езды от нас, шел поезд. Он направлялся к границе Польши, Румынии, а затем в Молдову. Пробыли в этом поезде 17 часов, так и не попав на границу Польши – из-за большого количества людей пройти было нереально. Мы решили доехать до границы с Молдовой, где нас ждал автобус от Федерации футбола Украины. Через 4 часа, уже в Молдове, мы немного успокоились, пожалуй, только там мы начали чувствовать, что действительно возвращаемся домой", – цитирует Де Пену AS.

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