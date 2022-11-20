"У середу, 23 лютого, президент клубу запевнив команду, а особливо іноземців, що ситуація в столиці під контролем. Що нічого не буде, що він навіть говорив з президентом країни, тому ми можемо бути спокійні, бо нічого не станеться. Але, чесно кажучи, я так не думав.

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Пам'ятаю, як прокинувся о 4-й ранку від звуків двох літаків над моїм будинком. Потім пролунав звук вибуху, але не знаю, близько це було від мене, чи далеко, але я відчув його. Я одразу зустрівся зі своїми бразильськими одноклубниками, тому що ми жили в одному районі, навіть з деякими гравцями Шахтаря, і ми поїхали в один з готелів міста.

Ми провели три ночі в підземній квартирі, своєрідному бункері, з невпевненістю, зі страхом, не знаючи, що трапиться, і намагаючись передати душевний спокій нашим родинам, коли в нас самих його не було. Але, на щастя, сьогодні я можу розповісти це як анекдот. Ми контактували з посольствами, які пропонували нам можливі варіанти виїзду, але у нас була група з 50 людей, разом з дітьми, тому сам процес був не таким простим.

Зі станції, що була за 15 хвилин їзди від нас, йшов потяг. Він прямував до кордону Польщі, Румунії, а потім Молдови. Пробули в цьому потязі 17 годин, так і не потрапивши на кордон Польщі – через велику кількість людей, пройти було нереально. Ми вирішили доїхати до кордону з Молдовою, де нас чекав автобус від Федерації футболу України. Через 4 години, вже у Молдові, ми трохи заспокоїлися, мабуть, тільки там ми почали відчувати, що дійсно повертаємося додому", – цитує Де Пену AS.

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