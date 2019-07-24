Де Лигт отметился первым голом за Ювентус, ошибившись воротами

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт неудачно начинает карьеру в новом клубе.

Маттейс Де Лигт дебютировал в стартовом составе Ювентуса с автогола.

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После подачи углового в исполнении Сенси, Де Лигт срезал мяч в собственные ворота уже на 10-ой минуте матча.

Отметим, что Роналду спасает звездного новичка от неудачного дебюта, сравняв счет на 68-ой минуте матча.

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