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Де Лигт отметился первым голом за Ювентус, ошибившись воротами

16:14 197 Читати українською
Де Лигт отметился первым голом за Ювентус, ошибившись воротами
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт неудачно начинает карьеру в новом клубе.

Товарищеские матчи
Ювентус
1
1 : 1
1
Интер
14:30 24:07:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 4 : 3 )
завершено
 

Маттейс Де Лигт дебютировал в стартовом составе Ювентуса с автогола.

Де Лигт рассказал о роли Роналду в своем переходе в Ювентус

После подачи углового в исполнении Сенси, Де Лигт срезал мяч в собственные ворота уже на 10-ой минуте матча.

Отметим, что Роналду спасает звездного новичка от неудачного дебюта, сравняв счет на 68-ой минуте матча.

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