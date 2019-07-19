Де Лигт рассказал о роли Роналду в своем переходе в Ювентус

Новичок Ювентуса Маттейс Де Лигт рассказал, почему перешел в туринский клуб.

"После финала Лиги Наций я уже был уверен, что хочу играть в Ювентусе, но то, что Криштиану попросил меня присоединиться к команде, стало большим комплиментом для меня. Однако этот разговор никак не повлиял на мое решение.

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Я решил переехать сюда, потому что Италия – одна из традиционных стран для развития защитников. Перед тем, как перейти в Ювентус, я разговаривал с Маурицио Сарри по телефону просто для того, чтобы познакомиться.

Он был одной из причин, почему я перешел в этот клуб. Я слышал о нем много хорошего, мне нравится его футбольная философия и то, как он работает с защитниками", – цитирует Де Лигта Goal.com.

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