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Де Лігт відзначився першим голом за Ювентус, помилившись воротами

16:12 413 Читать на русском
Де Лігт відзначився першим голом за Ювентус, помилившись воротами
Маттейс Де Лігт / Getty Images

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт невдало розпочинає кар'єру в новому клубі.

 

Маттейс Де Лігт дебютував у стартовому складі Ювентуса з автоголу.

Де Лігт розповів про роль Роналду у своєму переході в Ювентус

Після подачі кутового у виконанні Сенсі, Де Лігт зрізав м'яч у власні ворота вже на 10-ій хвилині матчу.

Відзначимо, що Роналду рятує зіркового новачка від невдалого дебюту, зрівнявши рахунок на 68-ій хвилині матчу.

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