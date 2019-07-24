Де Лігт відзначився першим голом за Ювентус, помилившись воротами

Захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт невдало розпочинає кар'єру в новому клубі.

Маттейс Де Лігт дебютував у стартовому складі Ювентуса з автоголу.

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Після подачі кутового у виконанні Сенсі, Де Лігт зрізав м'яч у власні ворота вже на 10-ій хвилині матчу.

Відзначимо, що Роналду рятує зіркового новачка від невдалого дебюту, зрівнявши рахунок на 68-ій хвилині матчу.

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