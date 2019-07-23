toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Де Лигт: Один клуб не захотел меня подписывать, поскольку мой отец был толстым

16:51 91 Читати українською
Де Лигт: Один клуб не захотел меня подписывать, поскольку мой отец был толстым
Маттейс Де Лигт / Фото ФК Ювентус

Новоиспеченный защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт рассказал, как происходил его переход из Аякса.

"Один из клубов не захотел покупать меня, потому что мой отец был слишком толстым для них, и они думали, что склонность к полноте есть и у меня. Каждый день появлялась какая-то новая информация, которая заставляла меня вздыхать и говорить: "Вы серьезно?".

Де Йонг: Хотел бы видеть Де Лигта в Барселоне, но Ювентус – хороший выбор

Слухи о ПСЖ? Деньги никогда не влияли на мое решение. Деньги не заставят меня изменить место работы. У каждого есть свое мнение, и я это уважаю, но некоторые вещи были написаны опрометчиво.

Райола? Он обладает большим опытом. В Нидерландах все высокого мнения о нем, у него положительный имидж. Мне все равно, что о нем говорят другие. Я сфокусирован только на том, что лучше для меня", – цитирует Де Лигта Marca.

Напомним, недавно 19-летний Маттейс подписал с Ювентусом контракт на 5 лет. По информации СМИ, туринцы заплатили Аяксу за новичка 75 млн евро плюс 10,5 млн бонусами.

Первый после Роналду по зарплате, маленькая сумма отступных – главные миллионы из трансфера Де Лигта в Ювентус

blog_ava
Барселона – Челси: Гризманн, де Йонг и Нето дебютировали с поражения, шедевра Ракитича не хватило
15:30
1952
Теги
Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Мино Райола Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук