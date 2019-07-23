Де Лигт: Один клуб не захотел меня подписывать, поскольку мой отец был толстым

Новоиспеченный защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт рассказал, как происходил его переход из Аякса.

"Один из клубов не захотел покупать меня, потому что мой отец был слишком толстым для них, и они думали, что склонность к полноте есть и у меня. Каждый день появлялась какая-то новая информация, которая заставляла меня вздыхать и говорить: "Вы серьезно?".

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Слухи о ПСЖ? Деньги никогда не влияли на мое решение. Деньги не заставят меня изменить место работы. У каждого есть свое мнение, и я это уважаю, но некоторые вещи были написаны опрометчиво.

Райола? Он обладает большим опытом. В Нидерландах все высокого мнения о нем, у него положительный имидж. Мне все равно, что о нем говорят другие. Я сфокусирован только на том, что лучше для меня", – цитирует Де Лигта Marca.

Напомним, недавно 19-летний Маттейс подписал с Ювентусом контракт на 5 лет. По информации СМИ, туринцы заплатили Аяксу за новичка 75 млн евро плюс 10,5 млн бонусами.

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