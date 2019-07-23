Де Лігт: Один клуб не захотів мене підписувати, позаяк мій батько був товстим

Новоспечений захисник Ювентуса Маттейс Де Лігт розповів, як відбувався його перехід з Аякса.

"Один з клубів не захотів купувати мене, тому що мій батько був занадто товстим для них, і вони думали, що схильність до повноти є і у мене. Кожен день з'являлася якась нова інформація, яка змушувала мене зітхати і говорити: "Ви серйозно?".

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Чутки про ПСЖ? Гроші ніколи не впливали на моє рішення. Гроші не змусять мене змінити місце роботи. У кожного є своя думка, і я це поважаю, але певні речі були написані необачно.

Райола? Він володіє великим досвідом. У Нідерландах всі високої думки про нього, у нього позитивний імідж. Мені все одно, що про нього говорять інші. Я сфокусований лише на тому, що краще для мене", – цитує Де Лігта Marca.

Нагадаємо, нещодавно 19-річний Маттейс підписав з Ювентусом контракт на 5 років. За інформацією ЗМІ, туринці заплатили Аяксу за новачка 75 млн євро плюс 10,5 млн бонусами.

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