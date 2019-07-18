Первый после Роналду по зарплате, маленькая сумма отступных – главные миллионы из трансфера Де Лигта в Ювентус

Нидерландский защитник Маттейс Де Лигт стал игроком Ювентуса. Мы собрали самые важные цифры об этом грандиозном переходе 19-летнего монстра.

– Ювентус заплатит Аяксу за Де Лигта 75 миллионов евро. Маттейс – третий самый дорогой защитник в истории футбола после Вирджила ван Дейка (84,5 млн) и Лукаса Эрнандеса (80 млн). Также голландец вошел в топ-3 приобретений чемпиона Италии вместе с Криштиану Роналду (100 млн) и Гонсало Игуаином (90 млн).

Де Лигт – игрок Ювентуса

– "Старая синьора" указала дополнительные расходы на трансфер в размере 10,5 млн евро. Это либо возможные бонусы Аяксу (в случае их полного погашения Де Лигт станет самым дорогим защитником в мире), или плата агенту футболиста Мино Райоле. Именно из-за больших комиссионных посреднику Барселона вышла из борьбы за Де Лигта.

– Контракт подписан на 5 лет – до лета 2024-го. По самой распространенной неофициальной информации, зарплата Де Лигта составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы. Он стал вторым самым высокооплачиваемым футболистом Серии А после Роналду (31 млн).

Однако говорят и о больших цифрах – британский Guardian пишет, что Маттейс будет получать 16 млн ежегодно, а с учетом всех бонусов его оклад вырастет до 24 миллионов (460 тысяч евро в неделю). В общем Де Лигт может обойтись Ювентусу в 195 миллионов евро, добавляет издание.

– В контракте прописана сумма отступных за 19-летнего защитника – 150 миллионов евро. Это очень мало по сравнению с клаусулами, которые используют испанские гранды (например, за Гризманна в Барселоне – 800 миллионов) Впрочем, активировать сумму отступных за Де Лигта можно будет только с лета 2022-го года.

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