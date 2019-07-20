Де Йонг: Хотел бы видеть Де Лигта в Барселоне, но Ювентус – хороший выбор

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг поделился ожиданиями от сезона 2019/20, а также прокомментировал трансфер своего экс-партнера Маттейса Де Лигта в Ювентус.

"Хотел бы я сыграть с Неймаром в одной команде? Да, конечно. Неймар – хороший игрок. Но не мне решать, перейдет он в Барселону, или нет.

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Думаю, что Месси – лучший игрок в мире. С нетерпением жду встречи со всеми игроками, а не только с Месси.

Разочарования от трансфера Де Лигта в Ювентус нет. Конечно, я был бы рад его переходу Барселону. Но это его решение, принятое им совместно с семьей, агентом и девушкой. Я рад за него. Хотел бы увидеть его в Барселоне, но Ювентус – хороший вариант для него", – рассказал де Йонг в комментарии Diario Sport.

В чемпионате Нидерландов 2018/19 Де Йонг провел 31 матч, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами.

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