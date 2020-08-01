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Де Лаурентис раскрыл номер и стоимость звездного новичка Наполи – цифры шокируют

00:14 - Читати українською
Де Лаурентис раскрыл номер и стоимость звездного новичка Наполи – цифры шокируют
Аурелио Де Лаурентис / Фото из открытых источников

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис поделился некоторыми подробностями перехода нападающего Виктора Осимхена из Лилля.

"Мы очень довольны приездом Осимхена. Парень был очарован Наполи. Он будет носить майку с номером 9.

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Гаттузо очень хотел подписать Виктора. Наш спортивный директор Джунтоли выполнил прекрасную работу, ведь игрок сменил своих агентов во время переговоров. Цена? Лилль получит около 80 млн евро, а сам Осимхен будет зарабатывать от 4 до 4,5 млн евро в сезон", – цитирует Де Лаурентиса Football-italia.

Напомним, предыдущим рекордным подписанием Наполи был Гонсало Игуаин, за которого Реалу заплатили вдвое меньше – 39 млн евро.

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Теги
Трансферы Наполи Наполи Лилль Лилль Италия Аурелио Де Лаурентис Виктор Виктор Осимхен
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