Де Лаурентис раскрыл номер и стоимость звездного новичка Наполи – цифры шокируют

"Мы очень довольны приездом Осимхена. Парень был очарован Наполи. Он будет носить майку с номером 9.

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Гаттузо очень хотел подписать Виктора. Наш спортивный директор Джунтоли выполнил прекрасную работу, ведь игрок сменил своих агентов во время переговоров. Цена? Лилль получит около 80 млн евро, а сам Осимхен будет зарабатывать от 4 до 4,5 млн евро в сезон", – цитирует Де Лаурентиса Football-italia.

Напомним, предыдущим рекордным подписанием Наполи был Гонсало Игуаин, за которого Реалу заплатили вдвое меньше – 39 млн евро.

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