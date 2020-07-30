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Де Лаурентис – о матче с Барселоной: Я не понимаю, зачем Наполи туда ехать

16:05 - Читати українською
Де Лаурентис – о матче с Барселоной: Я не понимаю, зачем Наполи туда ехать
Аурелио Де Лаурентис / ФК Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выразил свою обеспокоенность из-за проведения матча плей-офф ЛЧ против Барселоны на Камп Ноу.

 

"Я не понимаю, зачем нам туда ехать. Нам рассказывают об ужасах в Испании.

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Я постоянно звоню в УЕФА, но они избегают этой темы. Меня это смущает. Сколько времени нужно, чтобы нам сказали, что мы будем играть в Португалии, Германии или Швейцарии?" – цитирует Аурелио Де Лаурентиса AS.

Напомним, что неапольци настаивают на изменении места проведения матча Барселона – Наполи через новые вспышки коронавируса. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов запланирован на 8 августа. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

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Теги
Барселона Барселона коронавирус Лига чемпионов Аурелио Де Лаурентис Барселона - Наполи
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