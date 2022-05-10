"Это специалист очень высокого уровня. У него есть действующий контракт. Я всегда говорил, что это 2-летнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.

Де Дзерби вернется в Серию А – бывший игрок сборной Италии подтвердил

Пусть он работает и настраивается на лучшие времена. Я 8 месяцев не давал интервью. Теперь я могу признать, что я не ошибся с выбором тренера. Это серьезный и ответственный человек, это две нужные мне черты", – цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport .

Напомним, Спаллетти якобы недоволен трансферной работой клуба и имеет разногласия с президентом. На его место итальянская пресса сватает нынешнего наставника Шахтера Роберто Де Дзерби. За два тура до финиша "голубые" идут третьими в турнирной таблице Серии А.