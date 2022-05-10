"Це фахівець дуже високого рівня. В нього є чинний контракт. Я завжди казав, що це 2-річна угода з можливістю продовження ще на сезон.

Де Дзербі повернеться в Серію А – колишній гравець збірної Італії підтвердив

Нехай він працює та налаштовується на кращі часи. Я 8 місяців не давав інтерв’ю. Тепер можу визнати, що я не помилився з вибором тренера. Це серйозна та відповідальна людина, це дві потрібні мені риси", – цитує Де Лаурентіса Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Спаллетті нібито незадоволений трансферною роботою клубу й має розбіжності з президентом. На його місце італійська преса сватає нинішнього наставника Шахтаря Роберто Де Дзербі. За два тури до фінішу "блакитні" йдуть третіми у турнірній таблиці Серії А.

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