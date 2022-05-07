Наполи сумел одержать победу в поединке 36-го тура Серии А против Торино. Читайте отчет о поединке на Футбол 24.

Чемпионат Италии 2021/22, 36-й тур

Торино – Наполи – 0:1

Гол: Фабиан Руис, 73

Нереализованный пенальти: Инсинье, 60 (Наполи)

Сассуоло – Удинезе – начало в 19:00

Лацио – Сампдория – начало в 21:45

Субботняя игровая программа 36 тура Серии А началась поединком между Торино и Наполи. "Быки" расположились в середине таблицы, а вот неаполитанцы имели возможность увеличить отрыв от Ювентуса в борьбе за бронзу. Первая половина встречи получилась довольно спокойной, команды довольно слабо атаковали.

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После перерыва Наполи активизировался и получил две классные возможности выйти вперед. В обоих случаях Инсинье стал антигероем: сначала не реализовал пенальти, а затем не сумел забить после выхода один на один. Неаполитанцев спас Фабиан Руис, который протянул мяч в штрафную и пробил Беришу.