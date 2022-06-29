Каталонцы уже договорились о переходе 25-летнего нидерландца в Манчестер Юнайтед. Однако сам футболист не хочет покидать Камп Ноу, утверждает Sport.es. По информации каталонского издания, де Йонг не имеет ни малейшего желания переезжать в Англию. Более того, его раздражает то, что все вокруг подталкивают его к прощанию с "клубом мечты детства". Фрэнки недоволен даже собственным агентом, который также за переход в МЮ.

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Де Йонг убежден, что добьется успеха в Барсе, а разговор с Хави лишь добавил уверенности. Наставник ни словом не обмолвился о трансфере. Также переход смотрится сомнительно с точки зрения личных перспектив. МЮ не играет в ЛЧ и не может гарантировать, что туда вернется. Зарплатой тоже не заманишь, ведь сейчас нидерландец и так получает около 20 миллионов в сезон.

Таким образом, де Йонг ставит под угрозу план спасения Барселоны. 65 млн евро от Манчестер Юнайтед обеспечили бы работу по покупке новичков. Также каталонцы надеялись улучшить ситуацию с зарплатным фондом, избавившись от самого высокооплачиваемого игрока. Теперь все в руках Фрэнки. Сейчас трудно спрогнозировать, поддастся ли он давлению и перейдет в МЮ, или останется ли верен своим убеждениям.

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