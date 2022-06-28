Нидерландский хавбек Френки де Йонг все ближе к переходу в АПЛ.

Манчестер Юнайтед и Барселона наконец-то сошлись в размере компенсации за Френки де Йонга. Английский клуб заплатит 65 миллионов евро гарантированно, а также обещает каталонцам щедрые бонусы, сообщает Sky Sports.

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Сторонам осталось согласовать детали трансфера. Барселона хочет получить за Френки в целом 85 миллионов евро. Манчестер Юнайтед готов выплатить сумму, но бонусами за хорошие выступления де Йонга на Олд Траффорд.

Напомним, Френки де Йонг перебрался в Барселону из Аякса в 2019-м, где играл под руководством Тен Хага. За каталонцев хавбек наиграл 138 матчей (12 голов и 17 ассистов).

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