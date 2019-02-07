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Де Йонг объяснил, почему выбрал Барселону вместо ПСЖ

15:39 32 Читати українською
Де Йонг объяснил, почему выбрал Барселону вместо ПСЖ
Фрэнки де Йонг и Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу / Фото ФК Барселона

Новичок Барселоны Фрэнки де Йонг объяснил выбор нового клуба и рассказал о своих амбициях в каталонской команде.

"ПСЖ – хороший вариант, но Барселона – это мечта. Я доволен подписанием пятилетнего контракта.

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Если все будет хорошо, то есть вероятность, что никогда не уйду с клуба, как Лионель Месси", – цитирует де Йонга HetKontakt.

Напомним, Фрэнки подписал с Барселоной контракт до лета 2024 года. Сообщается, что сумма трансфера – 75 млн евро, а с бонусами она может достичь 90.

Контракт вступит в силу после завершения текущего сезона, до этого времени де Йонг продолжит выступления за Аякс.

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